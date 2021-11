Tiguan R on oma mitmekülgsuses lausa hirmuäratav. Kui 2,0-liitrisest turbotatud jõujaamast võetakse välja 320 hobujõudu ja veidi enam kui 1700 kg kaaluv linnadžiip võib selle toel spurtida nullist sajani vähem kui 5 sekundiga (4,9 s), siis on selge, et niisama nalja pole selle projektiga tegema tuldud. Ta on ruumikas ja ta ei vaidle (väga), kui teha temast kaubik ja vedada puid. Tal on nelikvedu ja ta suudab seda kasutada ka teatud maastikuvõimekuseks.