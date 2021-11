Majanduse lühiuudised

Riik otsib hiigelkoguse taastuvelektri pakkujat

Algas läbi aegade suurim riigi taastuvelektri vähempakkumine, riik tahab lülitada Eesti elektrisüsteemi 450 gigavatt-tundi taastuvelektrit, millega on võimalik katta 150 000 majapidamise aastane elektritarbimine. Vähempakkumine aitab täita Eesti kliimaeesmärki, mille järgi tuleb 2030. aastal 40 protsenti tarbitavast elektrist toota taastuvatest allikatest. Eesti on seni olnud suurim süsinikuheite vähendaja Euroopa Liidus, võrreldes 1990. aastaga on heitekogus vähenenud üle 70 protsendi. Kui näiteks soojusest on taastuvast allikast toodetud pool, siis elektrist veerand, vähempakkumise tulemusena suureneb taastuvelektri osa kolmandikuni tarbimisest, ühtlasi väheneb süsinikuheide. PM