Sellel autol on W12 mootor. Kas te mäletate veel, et sellised mootorid on olemas? Elektriautode tulv hakkab vaikselt kustutama mälestust sellest, mida tähendab erakordselt võimsa paljude silindritega mootori kohalolek sõidukogemuses. Nüüd siis, veel korraks, võib-olla ka lihtsalt hüvastijätuks, oli see mootor kohal ja tegi oma lihvitud, detailset ja metsikut tööd.