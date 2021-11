Majanduse lühiuudised

Palk tõuseb kiiresti ja ebavõrdsus suureneb

Keskmine brutopalk kerkis statistikaameti andmetel kolmandas kvartalis aasta varasemaga võrreldes 7,8 protsenti, 1553 euroni. See on üks viimaste aastate suurimaid tõuse ning ekspertide sõnul pole lähiajal palgakasvu aeglustumist oodata. Kõige kõrgemad palgad olid Harju- ja Tartumaal ning valdkonniti infos ja sides, rahanduses ja kindlustuses ning energeetikas. LHV majandusanalüütiku Heido Vitsuri sõnul oli kolmanda kvartali palgakasvu taga kiirenenud inflatsioon, tööjõupuudus, ettevõtete kasvuvõimalused ja raha kättesaadavus. Swedbanki analüütiku Liis Elmiku sõnul on suurenenud palkade ebavõrdsus: kõrgema palgaga töötajate palk tõusis rohkem. Kõrgeim brutokuupalk oli taas Harju- (1700 eurot) ja Tartumaal (1531 eurot) ning madalaim Hiiu- ja Ida-Virumaal, kus see oli 370 euro võrra väiksem Eesti keskmisest. Kõige enam tõusid palgad aastaga Lääne- ja Valgamaal, langesid aga Põlvamaal. Kahe aastaga on keskmine brutopalk tõusnud 11 protsenti. PM