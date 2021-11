Siseminister Kristian Jaani (KE) arvates on sõidukiiruse langetamine Tallinnas 30 kilomeetrile mõistlik, aga see võiks olla paindlik. Ta tõi Tammsaare tee pikenduse näite, kus mingil hetkel on lubatud 70 ning mingil hetkel 50 kilomeetrit tunnis ja elektroonilised liiklusmärgid fikseerivad selle.