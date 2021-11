Noorim ilmateadlase väärastunud uuringute ohver oli enda sõnul 14-aastane

Kamenik ise väidab, et kogu skandaali taga on tema endine tuttav, kes on tema sõnul väljapressija.

«Tagantjärele mõeldes on see lihtsalt jube ning kahetsusväärne. Ma tunnen nii mõndagi inimest, kes on ohvrid – näiteks mu endised koolikaaslased või tuttavad,» sõnas Toomas (nii tema kui ka kõigi teiste kannatajate nimed on nende kaitseks muudetud – K. K.), üks Kameniku ohvritest, kes võttis Postimehega ühendust pärast seda, kui oli ilmunud lugu teadlase perverssetest uuringutest.