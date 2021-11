Välismaa lühiuudised

Rootsi sai esimese transsoolisest ministri

Rootsi uuest kooliministrist Lina Axelsson Kihlblomist sai eile esimene transsooline minister Rootsi ajaloos. 2015. aastal avaldatud raamatus kirjeldab ta lapsepõlve tüdrukuna poisi kehas ja naiseks muutumist, mis jõudis lõpule, kui ta oli 25. «Transinimesed on alati olnud ja on ka tulevikus, aga enam ei häbene me ennast. Me oleme uus normaalsus,» kirjutas ta 2018. aastal artiklis. Axelsson Kihlblom on lahutatud ja kasvatab kaht adopteeritud last. Tema ministriportfell hõlmab alg- ja põhikoole. Kõrgem haridus jääb haridusminister Anna Ekströmi pärusmaaks. AFP/BNS