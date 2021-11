«Botaanikaaed on selles mõttes kultuurilooliselt väga huvitava ajalooga koht, et asume Eesti vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi talu maadel ning perekond Päts on meie naaber,» sõnas botaanikaia direktor Urve Sinijärv. Taluhoonete kompleks on tagastatud algsetele omanikele ning Sinijärv kinnitas, et ka kõigi maaküsimustega ollakse kokkulepetega lõpusirgel.