Välismaa lühiuudised

Putin nõudis NATO ittalaienemise välistamist

Venemaa nõuab USA-lt ja NATO-lt järjekindlalt läbirääkimisi, et töötada välja kindlad kokkulepped, mis välistaks NATO laienemise itta, ütles eile president Vladimir Putin. «Läbirääkimistel USA ja nende liitlastega nõuame kindlate kokkulepete väljatöötamist, mis välistaks ükskõik millise NATO laienemise itta ja meid ähvardava relvastuse paigutamise vahetult Venemaa piiri äärde,» ütles Putin Kremlis suursaadikutelt volikirju vastu võttes. «Märgin eraldi, et vajame nimelt õiguslikke, juriidilisi julgeolekutagatisi,» lisas president, väites, et suulisi lubadusi pole lääs täitnud. «Me ei nõua endale mingeid eritingimusi. /---/ Venemaa on huvitatud asjaliku ja võrdväärse rahvusvahelise koostöö loomisest ja see jääb Vene välispoliitika peapostulaadiks,» lisas ta. Interfax/BNS