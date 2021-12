Majanduse lühiuudised

Eesti Post sai uue finantsjuhi ja juhatuse liikme

Eile alustas Omniva kaubamärki kasutava riikliku logistikafirma Eesti Posti finantsjuhi ja juhatuse liikmena tööd Heiki Raadik, kelle vastutada on kontserni finantsvaldkonna juhtimine ja arendamine Baltimaades. Raadik on töötanud Luminori Baltimaade operatsioonide juhina, Swedbank Eestis, Ergo kindlustuses ja Sampo pangas. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ettevõtte rahanduse ja investeeringute ning ökonomeetria eriala. Juhtimise alal on ta end täiendanud London Business Schoolis ning läbinud magistri- ja doktoriõppe kursused ökonomeetria, makroökonoomika ja derivatiivide valdkonnas Clarki ülikoolis. BNS