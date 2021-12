Majanduse lühiuudised

Elron tõstab uuest aastast piletite hinda 9,5 protsenti

Elroni kaubamärgi all tegutsev riigifirma AS Eesti Liinirongid tõstab alates 1. jaanuarist rongipileti hinda keskmiselt 9,5 protsenti. Ettevõtte teatel on hinnatõus tingitud nii diislikütuse kui ka elektrihinna, aga ka raudteekasutustasu tõusust. Viimati tõstis ettevõte piletihinda 2019. aasta augustis. «Elron on püüdnud hoiduda rongipiletite hinnatõusust, kuid sisendhindade kallinemine mõjutab ka rongiliiklust,» põhjendas Elroni juhatuse esimees Lauri Betlem. BNS