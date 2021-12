Enam kui saja aasta eest ehitatud juugenddetailidega villa sisemus loob sissejuhatuseks meeldivalt stiilse atmosfääri, mis aitab kuidagi kenasti eelhäälestada peagi villast kiviviske kaugusel asuvas pärimusmuusika aidas algavale Puuluubi kontserdile. Õhtusel ajal ei ole palju rahvast. Teenindus on kiire, asjatundlik ja viisakas. Villa Maria on Tallinnas tegutseva Cafe St. Maria sõsarettevõte, kuid rõhub erinevalt pealinnas asuvast õest pigem Vahemere köögile. Ette rutates tasub öelda, et tegemist on ilmselt Viljandi ühe kõige kreatiivsema menüüga kohaga.