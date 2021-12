Haridus- ja teadusminister Liina Kersna Stenbocki majas. «Ma ei ole mitte kunagi unistanud sellest, et oleksin riigikogu liige või minister või peaminister,» ütleb ta. «Uksed on minu ees avanenud ja mul on olnud söakust nendest sisse astuda.» FOTO: Tairo Lutter FOTO: Tairo Lutter