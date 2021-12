Tali ei jää taeva ega jõulud tulemata. Kui koroonajumal annab, siis saab need pühad taas pereringis veeta. Briti kuningannale Elizabeth Teisele on need üle 70 aasta esimesed jõulud, mille ta veedab ilma prints Philipita. Kevadel leseks jäänud kuningannal on küll soovitatud viimasel ajal tervise säästmiseks üritustega rahulikumalt võtta, kuid päriselt käskida ei saa Elizabethi muidugi keegi.