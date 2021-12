Aga meil oli vana koolimaja, väiksed klassiruumid ja puuahjud. Puid tegid ikka poisid. Ja vedasid need ka kuurist koolimajja. Mööda kitsaid kägisevaid puittreppe, et esimesed tunnid talvisel ajal mööduksid nurgas pragiseva ahju saatel. Hiljem, vanemates klassides see juba muutus, siis lisati puudega varustamise ülesanne palgalisele koristajale. Klasse koristasime varemalt ka ikka ise.