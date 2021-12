Majanduse lühiuudised

Swedbanki vastu nädalas paar tõsisemat küberrünnakut

Swedbanki teatel pannakse panga infosüsteemide turvalisust proovile paar korda sekundis. Tõsisemaid ründeid, kui pank on planeeritud ründe sihtmärgiks, tehakse keskmiselt paar-kolm nädalas. «Oleme harjunud, sest see on meie äritegevuse paratamatu varjupool,» kirjutas Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma panga blogis. Ta märkis, et sel aastal on tunduvalt kasvanud rünnakud täiesti tavapäraste ettevõtete vastu. «Küberkelm koputab nüüd süstemaatiliselt läbi kõikide ettevõtete uksed, sest mõni neist on kindlasti lahti unustatud,» nentis Himma. BNS