Kitarrist Ribot sai muusikasõpradele tuntuks Tom Waitsi parimal plaadil «Rain Dogs» (1985) mängimisega. Tema kitarrisaundil oli plaadi tervikkõlas oluline koht. Põhilised soolo- ja koostööplaadid on ta välja andnud John Zorni plaadifirma all Tzadik, see on üks väga oluline New Yorgi avangardi plaadifirma. Sõna ise muide tähendab juudi müstikas varjatud pühameest ja neid pidi igal ajal maailmas olema umbes 36 ringis. Marc Ribot’s Ceramic Dogi koosseisus teevad veel kaasa multiinstrumentalist (Ceramic Dogis küll põhiliselt bassi peal, aga mängis ka süntesaatorit ja natuke trumme) Shazhad Izmaily ja trummar Ches Smith. «Hope» on nende suvel ilmunud neljas plaat, millelt nad peamiselt ka lugusid esitasid.