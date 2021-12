Tehnika lühiuudised

Scania elektriveok pälvis auhinna

Scania elektriveok 25 P pälvis Itaalias 2022. aasta Sty jätkusuutliku veoki auhinna kaubaveo kategoorias. See on Scaniale kolmas kord selles kategoorias esikohale jõuda. Elektriveok 25 P osutus žürii lemmikuks pärast mitme olulise aspekti, sh jõuülekande, kütusetüübi, käigukasti, turvasüsteemi, mugavuse, ühenduvuse, kulutõhususe, üleüldise jätkusuutlikkuse ning komponentide taaskasutatavuse hindamist. Žürii sõnul on Scania näidanud, et süsinikuvaba linna- ja regionaaltransport on olemas siin ja praegu, tegu ei ole vaid unistusega. PM