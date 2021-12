Eesti lühiuudised

Vene koolide eestikeelsele õppele viimise kava valmis

Haridus- ja teadusministeeriumil sai valmis tegevuskava, mille kohaselt toimuks kõigis avalikest vahenditest rahastatavates Eesti üldhariduskoolides 2035. aastaks õpe eesti keeles. Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (Reformierakond) tunnistas samas, et koalitsioonipartneri Keskerakonnaga pole kava veel kooskõlastatud. Ministri sõnul on kavas ette nähtud üleminekuajad, mille järgi tõstetakse kõigepealt eestikeelse õppe maht vene koolides 40 protsendini, sealt 60 protsendini ja 2035. aastaks 75 protsendini. Kolmveerandi õppe eestikeelsuse nõue tuleneb sellest, et veerand õppeainetest on võõrkeeled, selgitas Kersna. Ta lisas, et tegevuskavast lähtuvalt on kõige tähtsam probleem, mis tuleb lahendada, õpetajate ettevalmistamine. ERR