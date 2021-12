Välismaa lühiuudised

Kukutatud Suu Kyi mõisteti mitmeks aastaks vangi

Eile mõistis Myanmari kohus kukutatud tsiviiljuhi Aung San Suu Kyi relvajõudude vastu rahulolematuse õhutamise ja koroonareeglite rikkumise eest neljaks aastaks vangi. Myanmari huntajuht Min Aung Hlaing vähendas seejärel 76-aastase Suu Kyi vanglakaristust kahele aastale. Suu Kyi on vahi all alates sõjaväelisest riigipöördest 1. veebruaril. Talle on esitatud veel hulk süüdistusi, muu hulgas riigisaladuste seaduse rikkumises, valimispettuses ja korruptsioonis. Kõigis punktides süüdimõistmisel ootab Nobeli rahupreemia laureaati aastakümnetepikkune vangistus. Euroopa Liit nimetas kohtuotsust poliitiliselt motiveerituks ja jõhkraks inimõiguste rikkumiseks. AFP/BNS