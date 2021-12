Kuidas ennetada kukkumist?

Kukkumise ennetamiseks on äärmiselt tähtis inimeste sellekohane harimine, turvalisema keskkonna loomine ja treening: liikumisaktiivsus ja praktilised koolitused kukkumisriski vähendamiseks.

Uuringud on näidanud, et füüsiline treening, mis sisaldab jõu- ja tasakaaluharjutusi, on väga tõhus ja kuluefektiivne meetod kukkumisriski vähendamiseks. Jõutreening üksi ei pruugi olla piisav, kindlasti peab treening sisaldama mitmesuguseid tasakaaluharjutusi. Teaduslikel andmetel võib läbimõeldud ja järjepidev füüsiline treening vanemaealiste seas vähendada kukkumisohtu kuni 25 protsenti.