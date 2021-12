Majanduse lühiuudised

Rahanduskomisjon täpsustas riigieelarve eelnõu

Riigikogu rahanduskomisjon vormistas esmaspäevasel istungil tuleva aasta riigieelarve eelnõule kolmandaks lugemiseks laekunud muudatusettepanekud ja tegi tehnilised täpsustused. Riigikogu fraktsioonid esitasid 44 muudatusettepanekut. Need jäid toetuseta, sest katteallikad ei sobinud. Rahanduskomisjon koostas omalt poolt kaks muudatusettepanekut, millega korrigeeriti eelarvet valitsusaladesiseselt ja kus on ka fraktsioonide osalise toetuse saanud ettepanekud. BNS

Eesti ja Ungari blokeerivad ELi maksureformi

Veebiväljaande EUobserver teatel blokeerivad Eesti ja Ungari diplomaadid Euroopa Liidu (EL) maksureformi. ELi äriühingute maksustamise töörühma arutelud toimuvad kinniste uste taga, märkmeid ei tehta. Töörühma tegevuse tulemusel valmima pidav juhend ei ole mitte õiguslikult siduv dokument, vaid pigem liikmesriikide võetav poliitiline kohustus. Teisipäeval hääletavad ettepaneku üle ELi rahandusministrid. Euroopa Komisjoni majandusvolinik Paolo Gentiloni (pildil) ütles eelmisel nädalal europarlamendi liikmetele avalikult, et Ungari ja Eesti blokeerivad uusi eeskirju ehk äriühingute maksustamise juhendit. OECD, USA ja EL leiavad, et ettevõtetele tuleks kehtestada 15-protsendiline tulumaksu miinimummäär. ERR/BNS

Enefit Green kuulutas välja veel ühe hanke

Enefit Green teatas, et ostab 25 miljoni eest päikesepaneelide maaraame. Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergiaettevõte Enefit Green kuulutas välja päikesepaneelide maaraamide ostmise hanke, mille eeldatav maksumus on 25 miljonit eurot. Alles eelmisel nädalal teatas ettevõte, et plaanib hankida 100 miljoni euro eest päikesepaneele. Ühishankijad Enefit Green ja Enefit Wind Purtse loovad hankesüsteemi päikesepaneelide maaraamide soetamiseks, mis võimaldab ettevõtjatel kolme aasta jooksul selle hankega liituda. Pakkumusi saab hankele esitada 6. jaanuari pärastlõunani. BNS

Kazaks: Läti peab eelarve puudujääki vähendama

Läti peab alustama küllalt suuremahulist eelarvepuudujäägi vähendamist, ütles Läti Panga president Mārtiņš Kazaks. Tema sõnul aitas valitsus kriisi ajal nii ettevõtteid kui ka elanikkonda, mis oli ka vajalik, kuid praeguseks on nii Lätis kui kogu maailmas märgata arengut. «See tähendab, et abi mahte tuleb hakata vähendama. Eelarvepuudujääki tuleb märkimisväärselt vähendada. Kui valitsus praegu kedagi toetab, näiteks energiakandjate lühiajalise hinnatõusu tõttu, siis see on kitsalt sihitud abi mõningatele ühiskonnarühmadele, mitte lai abi kõikidele, selleks ei ole enam vajadust,» rõhutas Kazaks. BNS

Eestlased: arved kasvavad sissetulekust kiiremini

Krediidihaldusteenuste ettevõtte Intrum iga-aastase uuringu järgi väidab 41 protsenti eestlastest, et suuremad arved avaldavad negatiivset mõju nende üldisele heaolule ning kasvavad sissetulekust kiiremini. Oma heaolu pärast muretsevate Eesti tarbijate osakaal on püsinud stabiilsena alates 2020. aastast, Lätis ja Leedus on see näitaja aga kasvanud. BNS