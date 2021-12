Kauaaegse maadlustreeneri Arvi Aaviku ümber teisipäeval lahvatanud skandaali keskmes on mehe väidetavalt ebasobiv käitumine treenitavatega.

Eesti Ekspressis ilmunud loost selgub, et Aavikul on väidetavalt kombeks oma õpilasi musitada ja kallistada, lisaks lõi ta ühele neist käega vastu tagumikku ja tundis korduvalt huvi, kas tüdruk on süütuse kaotanud