Eesti lühiuudised

Alar Karise presidendiaja esimesed jõulukaardid kujundas Joonas Sildre

President Alar Karise tänavuse jõulukaardi autor on kunstnik ja illustraator Joonas Sildre. «Jõulukaardi mõte on innustada igaüht tundma uudishimu ning ümbritsevat rõõmuga avastama. Eestit iseloomustagu tark rahvas, kes tahab ja oskab õppida ja suudab oma teadmisi kasutades hakkama saada igas olukorras, ka kohtumisel tundmatuga. Olgu selleks näiteks koroonapandeemia või üleilmne kliimakriis,» kirjeldas Karis ja lisas, et kaart kannab ka üksteisest hoolimise ja mõistmise mõtet – ka siis, kui ollakse eriarvamusel.