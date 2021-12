«Kõrval tegi üks firma ametlikku raietööd, selle töötajad avastasid metsaportaalist järele vaadates, et maha võetavat riigimetsa pole ei hinnatud ega võetud metsateatist (raieluba – Ü. H.),» selgitas Süda augustikuist juhtumit, millest varguste avastamine alguse sai. «Nii kui vihje saime, et harvester on peal, kutsusin kohe politsei ja keskkonnainspektorid appi ning masin õnnestus kinni pidada. See on esimene hea niidiots, millest edasi minna. Loodan, et politsei suudab selle sasipuntra lahti harutada ja jõuab tellijateni.»