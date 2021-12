Tema nimi on Marje Mürk. Ta on elupõline võrukas, Krabi külateatri hing ja seenehull.

See, et Marjet niiviisi nimetatakse, ei morjenda teda ennast absoluutselt. «Oi, ei,» lausub omapärast mitteametlikku rekordit enda käes hoidev naine: nimelt on ta koduümbruse loodusest seenesaaki nõutanud igal kuul nüüdseks pea kolm aastat jutti ehk täpsemalt öeldes täitub kolm aastat eeloleval nädalalõpul, mil ta ämber käes jälle metsa läheb.