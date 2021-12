Majanduse lühiuudised

Eesti ja Ungari blokeerisidki ELi maksureformi

Euroopa Liidu (EL) rahandusministrid ei jõudnud teisipäeval kokkuleppele äriühingute maksustamise juhendi uuendamises, juhise uuendamist blokeerisid Ecofini hääletusel Ungari ja Eesti. «Töörühmad valmistavad nüüd lähikuudel ette uued reeglid,» ütles Sloveenia rahandusminister Andrej Šircelij. Veebiväljaanne EUobserver kirjutas esmaspäeval, et Eesti ja Ungari blokeerivad ELi maksureformi, täpsemalt äriühingute maksustamise juhendi uuendamist. Teisipäeval kommenteeris seda ka rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. «Eesti teeb kõik võimaliku, et Euroopa Liidus alanud maksudebatis säilitada praegune ettevõtte tulumaksusüsteem,» kinnitas ta. ERR/BNS

Keskpank: teenuste eksport ületas kriisieelset

Riigikogu toetas keskmise pensioni maksuvabastust

Riigikogu võttis kolmapäevasel istungil vastu eelnõu, mis näeb ette kehtestada pensioniealistele inimestele keskmise vanaduspensioni ulatuses tulumaksuvabastus. Kui pension ja kohustusliku kogumispensioni väljamaksed on vanaduspensioniealise maksuvabast tulust väiksemad, saab jääki kasutada muu tulu, näiteks palga puhul. Selleks peab pensionär esitama avalduse tulumaksu kinnipidajale ehk isikule, kes teeb talle väljamakseid. Vanaduspensioniealise maksuvaba tulu saavad maha arvata ka inimesed, kes on oma pensioni edasi lükanud. BNS

Villig: Bolt võib kahe aasta jooksul tulla börsile

Bolti tegevjuht Markus Villig ütles, et Eesti suurim iduettevõte võib aasta-kahe pärast jõuda börsile. 2,5 miljoni autojuhiga Bolt kaasas augusti alguses investoritelt 600 miljonit eurot, mis kergitas ettevõtte väärtuse enam kui nelja miljardi euroni. Villigu sõnul plaanitakse aga oma teenuseid ja geograafiat veelgi laiendada, mistõttu on tarvilik ka täiendav rahakaasamine. Bolt kavatseb tuleval aastal autorenditeenusega Bolt Drive jõuda seitsmesse uude riiki ja kahekordistada teenuste mahtu Aafrikas. «Võimalusi on tohutult,» ütles Villig ja lisas, et ettevõte soovib olla valmis ka esmaseks avalikuks pakkumiseks aasta või kahe jooksul. Bloomberg/PM