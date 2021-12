Mis Gorbatšov teile ütles?

Gorbatšov hakkas mind kõigepealt õpetama. Ta nõudis, et ma tõestaks, et ma pole kaamel. Ma oleks võinud seda teha, aga ma ei teinud seda. Aga sellest peale hakkas Gorbatšov mind teietama, enne seda pöördus kogu aeg minu poole «sina», mis oli muidugi alandav.

Kas Gorbatšov siis ei teadnud, mida te seal teete? Kas tema luure või KGB (tol hetkel andis ametlikult nime Nõukogude Liidu vabariikidevaheline julgeolekuteenistus ehk MSB – J. P.) ei töötanud siis?

Minu andmetel ei töötanud. Ta ei teadnud, mida me seal teeme. Ma seletasin talle.

Ja ikkagi, mis oli Gorbatšovi esimene reaktsioon, kui teatasite, mida te kohe hakkate alla kirjutama?

Ta suhtus nii, et me oleme poisikesed ja et me ei kujuta üldse ette, mida tähendab rahvusvaheline kokkulepe. Ühesõnaga, et me teeme midagi, mis pole meie aru kohane. Selline õpetajalik reaktsioon oli. Aga kui ma talle siis edastasin, et [Andrei] Kozõrev (Venemaa tollane välisminister – toim) oli kõik juba tõlkinud Bushile, kes oli kursis ja avaldas selle suhtes sügavat rahulolu, siis ta läks minuga suhtlemisel üle «teiele».

Nõukogude Liidu president Mihhail Gorbatšov 24. detsembril 1991 Moskvas pidamas üht oma viimastest kõnedest selles ametis. FOTO: Vassili Kornejev/EPA/Scanpix

Kui olite alla kirjutanud, mis siis järgnes? Kas võtsite mõned napsid või kõik sõitsid kohe minema?

Mingit pitsitamist polnudki. Esimese päeva õhtul oli võimalus juua, aga selle asemel käisime saunas ja oli massaaž. Mingi joomist polnud. Kui me olime määruse ära kooskõlastanud, siis me panime küll lauale pudeli konjakit ja kuus pitsi. Pitsid valati täis, sümboolselt lõime pitsid kokku ja võtsime lonksu. See oli pudel valitud armeenia konjakit, heal juhul sada grammi joodi sellest ära. Jeltsin ja Kravtšuk lendasid ära, mina lasin saata endale järgi ZIL-117 (tollases Nõukogude Liidu põhiline kõrgema juhtkonna auto – J. P.) ja sõitsin sellega tagasi Minskisse. Autos kuulsin raadiost uudiseid meie allakirjutamisest ning olin ausalt öeldes vapustatud, et kogu maailm ainult sellest rääkis.

Jeltsin kutsus ka Nazarbajevit Viskulisse, aga viimane hüppas viimasel hetkel alt ära.

Kui me hakkasime esimesi peatükke arutama, siis me mõistsime, et me võtame poliitiliselt väga olulist asja vastu ning hea oleks kutsuda ka keegi mitteslaavi vabariigi juht. Me tahtsime ära kasutada seda, et Nazarbajev lendas just siis oma lennukiga Moskvasse. Me helistasime talle lennukisse, telefon pandi valjuhääldaja peale ning me kõik kuulsime, kuidas ta lubas kohale lennata. Ma lasin ette valmistada isegi ZILi talle lennujaama, et nagu vaja, prestiižselt teda vastu võtta.