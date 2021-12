Välismaa lühiuudised

Pariisi Jumalaema kiriku sisekujundus tekitab poleemikat

Prantsuse muinsuskaitse- ja arhitektuurikomisjoni 20 liiget arutavad, kas anda luba 2019. aastal tules kannatada saanud Pariisi Jumalaema kiriku uudsele sisekujundusele, mida mõned arhitektid on võrrelnud Disneylandiga. Kirikuvõimude sõnul on uus kujundus külastajasõbralikum. Plaan on muu hulgas projitseerida seintele paljudes keeltes piiblitsitaadid ja püstitada vähekasutatud 19. sajandi pihitoolide asemele uued kunstiinstallatsioonid. Kolmapäeval avaldas ajaleht Le Figaro saja avaliku tegelase allkirjaga arvamusloo, milles leitakse, et uus sisekujundus rikub täielikult gooti katedraali religioosse ruumi. 2019. aasta 15. aprillil puhkenud tulekahjus hävis suur osa Jumalaema kiriku katusest ja tornist. Katedraal on plaanis uuesti avada 2024. aastal. AFP/BNS