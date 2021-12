Kirikutele teevad tuska teenistusi häirivad reidid

Teema tõstatanud Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus tõdes siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunikule Ringo Ringveele saadetud kirjas, et kuigi tal on kahju, et mõnes nende kirikus ei ole täidetud vajalikul määral koroonaviiruse leviku tõkestamise eeskirju, ning ta mõistab riigis kehtestatud reeglite kontrollimise vajadust, on ta siiski keerulises olukorras.