«Kutsume liiklejaid üles võimalusel mitte liiklusesse riskima minema. Kui siiski on vaja, tuleb olla ülimalt ettevaatlik, vähendada kiirust ja suurendada pikivahet,» ütles transpordiameti taristu haldamise teenistuse direktor Raido Randmaa. Ta lisas, et kui on võimalik tööd teha kodus, siis on just reedel õige aeg seda kasutada.