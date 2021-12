Esimesed vaktsineerimispassid kaotavad detsembrist tehnilise kehtivuse

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) tuletab meelde, et Euroopa Liidu vaktsineerimistõend kehtib kuus kuud ja kuigi riigisiseselt on kehtivust pikendatud, tuleks enne reisimist seda uuendada. TEHIKu teatel on tänase seisuga ELi Covidi immuniseerimise tõendit vaja uuendada 481 315 inimesel, kelle tõendid hakkavad järk-järgult sõltuvalt loomise kuupäevast kehtivust kaotama.