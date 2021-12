Majanduse lühiuudised

Kaubavahetuse kasv tõi uue sisseveorekordi

Taavet Hinrikus lahkus Wise’i nõukogu juhi kohalt

Eestlaste asutatud Briti finantstehnoloogiaettevõte Wise kaasasutaja Taavet Hinrikus astus tagasi ettevõtte nõukogu esimehe ametikohalt. Hinrikuse ametikoha võtab üle Net­flixi endine finantsjuht David Wells, kes on olnud Wise’i nõukogu liige alates 2019. aastast, teatas Wise Londoni börsile. Hinrikus märkis, et on väga uhke selle üle, mida ettevõte on viimase kümnendi jooksul saavutanud. Et asutajad firmast lahkuvad, oli ette teada: suvise börsilemineku ajal rääkis Hinrikus, et astub nõukogu esimehe kohalt tagasi aasta jooksul. BNS