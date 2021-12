Haigekassa juhtide preemiad läksid viimati riigile maksma üle 100 000 euro ja peagi saab selgeks, kui suurt lisatasu on neil oodata tuleval aastal, sest detsembris lõpeb järjekordne aruandeperiood, ent juba praegu on kindel, et riigikontrolli etteheited või ebaõnnestunud vaktsineerimine kopsakaid tasusid ei väära.