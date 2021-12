Mis või kus on inimõigus, seda küsimust on juba mitmendat aastat välja selgitada soovinud ka Inimõiguste Instituut, kes on oma vastavate küsitlustega püüdnud tabada rahva mõtlemise pulssi Eestis. Nimelt on inimõigused tänapäeval muutunud millekski palju enamaks kui see, mida sätestab seadusandja, mille üle mõistab õigust kohus või millest räägivad näiteks õiguskantsler jt inimõiguste eksperdid.