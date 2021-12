Avameelses usutluses Postimehele räägib mees sellest, mis on Eestis endiselt hästi ja milline eluvaldkond vajab kiiremas korras järeleaitamistunde. Kas Eesti suhted põhjanaabritega on ikka sõbralikud või on mõned lobasuised poliitikud sõbrasuhetesse märgatavaid mõrasid löönud?