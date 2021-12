Jõulude tulles on eestlaste laual peaaegu möödapääsmatu verivorst. Kodune verivorst, maitsev verivorst, just nagu memme tehtud. Kuid see ei olegi nii kodune, sest verivorstil võib olla selja taga kosmopoliitne rännak. Valga linnas tegutseva lihatootja Atria Eesti meediakontakt Olle Horm ütleb, et oluline osa verivorstimaterjalist ostetakse Eestisse sisse Türgist või Aafrikast.