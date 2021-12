Kümnendat korda toimunud «Crossed Swords» on nagu üks suur arvutimäng, kus müttavad eri meeskonnad ja kus kõik kulgeb stsenaariumi kohaselt väljamõeldud maailmas. Ainus vahe on see, et häkkimismängu mängivad professionaalsed kübereksperdid. FOTO: Kristi Sits