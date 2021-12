Eesti lühiuudised

Alar Karis boikoteerib Pekingi olümpiamänge

President Alar Karis ei lähe poliitilistel põhjustel kohale veebruaris Hiina pealinnas algavatele Pekingi taliolümpiamängudele. Otepääl kahevõistluse MK-etappi vaatamas käinud Karis ütles eile Kanal 2-le, et ta otsustas koos teiste lähiriikide riigipeadega Pekingi olümpiamängudele mitte minna. Reedel kirjutas Postimees, et veebruaris peetavate Pekingi taliolümpiamängude eel on nii Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia kui Austraalia andnud teada, et kuulutavad suurvõistlusele diplomaatilise boikoti ehk ükski nende riikide ametnik või kõrge juht sinna ei lähe. PM