Üks öösel kella poole kolme ajal avariisse sattunud laevadest oli Taani lipu all sõitnud Karin Høj, mis oli teel Södertäljest Falsterisse. Teine, Ühendkuningriigi lipu all sõitev Scot Carrier oli teel Salacgrīvast Montrose’i. Taani laev läks avarii tagajärjel kummuli, kaks selle pardal viibinud inimest olid eile õhtul endiselt kadunud. Meresõiduameti kõneisik Agne Hörnestig ütles, et alus veetakse Sandhammarenisse ja seal saab uurida, kas kadunud inimesed on jäänud laeva sisse. Teine laev jäi pinnale ja säilitas juhitavuse.