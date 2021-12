Majanduse lühiuudised

Keskpank: plokiahela abil võimsam maksesüsteem

Eesti Pank viis koostöös tehnoloogiafirmaga Guardtime lõpule Eesti e-riigi tehnoloogiale üles ehitatud keskpanga digiraha uurimisprojekti. Testimine näitas, et plokiahela tehnoloogiale saab ehitada maksesüsteemi, mis on võimsam ja kiirem kui praegused kaardi- ja välkmaksete süsteemid. Testide põhjal kulub plokiahela tehnoloogial põhinevate maksete sooritamiseks energiat 1400 korda vähem kui krediitkaardiga tehtud makseks ja bitcoin’i maksega võrreldes 14 miljardit korda vähem. Euroopa Keskpanga nõukogu ei ole veel langetanud otsust digieuro kasutuselevõtu kohta, kuid otsustas tänavu 14. juulil edasi liikuda digieuro kasutuselevõtuks vajalike ettevalmistustega. BNS

T1 kaubanduskeskus saab uue juhi

T1 keskust hakkab juhtima Tarmo Hõbe (pildil), kes asub tegevjuhi ametisse 10. jaanuaril 2022. «Mind motiveerib väga, et saan juhtida T1 ümbersündi. Keskusel on suur potentsiaal, kui seda juhtida õigesti ning professionaalse tiimiga,» ütles Hõbe. Tema sõnul asub keskus suurepärases kohas, mis muutub ajaga veel atraktiivsemaks, kui pidada silmas tulevast Rail Balticu terminali. «Ühendades ärikinnisvara valdkonna kohaliku ja rahvusvahelise pädevuse, hakkab keskus ligi tõmbama hästi klappivat rentnike kooslust, saades nii mitmeotstarbeliseks keskuseks,» rääkis Hõbe. PM

Eha kino krundile jääb Hiltoni hotell ehitamata

Merko Ehitus teatas börsile, et poolte kokkuleppel tühistasid nad GVP Invest Estoniaga lepingu, mille kohaselt oleks Merko ehitanud Tallinnas Tartu mnt 49 kunagise kino Eha krundile hotelli. «Pandeemia saabumise järel ei soosinud kiirelt muutuv situatsioon ehitus- ja majutusturgudel varasemalt kokkulepitud tingimustel ehitustöödega alustamist, millest tulenevalt otsustasid pooled lepingu lõpetada,» teatas Merko börsile. Krundile oleks pidanud kerkima 8,9 miljoni euro eest kuuekorruseline hoone, milles oleks tööd alustanud Hampton by Hilton hotell. PM

Nasdaq kaalub Inbanki võlakirjade sobivust börsile

Nasdaq Tallinna börs alustas menetlust Inbanki võlakirjade noteerimiseks börsi võlakirjade nimekirjas. Juhatuse otsustest teatab börs eraldi. Neljapäeval lõppenud Inbanki allutatud võlakirjade avalikust pakkumisest võttis osa 1166 investorit, kes märkisid neid kokku 32,8 miljoni euro eest ehk emissiooni maht märgiti 2,7-kordselt üle. Seetõttu kasutas Inbank õigust suurendada emissiooni mahtu 15 miljoni euroni. Inbankil on kavas emiteerida kolme aasta vältel kuni 35 miljoni euro eest võlakirju. Raha kasutab Inbank rahvusvahelise kasvu kiirendamiseks. BNS

Börs ei usalda OA Coffee aruandlust

Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjoni esimehe Sven Papi sõnul otsustati OA Coffee ASi aktsiaid First North turul kauplemisele mitte võtta, kuna komisjonil ei olnud piisavat kindlustunnet aruandluse ja läbipaistvusega seotud nõuete täitmise tagatuses. Komisjoni hinnangul võivad need asjaolud OA Coffee aktsiate kauplemisele võtmise korral kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First Northi ja börsi mainet. BNS