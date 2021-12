Kohe algab uus, 2021. aasta rahvaloendus. Riik on teinud aastaid eeltööd ja kulutanud kümneid miljoneid, et elukohaandmete täpsust paremaks saada. Plaaniti ju loenduski läbi viia registripõhiselt. Teadlaste osundusel, et registreeritud elukoha probleemid pole kaugeltki veel lahenenud, toimub loendus siiski ka sel korral küsitlusega kombineerituna.