Eesti lühiuudised

Selgus uus Venemaa suursaadik Eestis

Venemaa uueks suursaadikuks Eestis saab Vladimir Lipajev, kes on praegu Vene väliministeeriumi kaadrite osakonna direktori asetäitja. Detsembris ametist lahkuv Venemaa suursaadik Eestis Aleksandr Petrov ütles intervjuus venekeelsele Postimehele, et Vladimir Lipajev on kogenud ja professionaalselt hästi ette valmistatud diplomaat. «Me oleme omavahel tuttavad, meie teed ristusid ajal, kui ma töötasin Berliinis meie saatkonna nõunikuna, tema oli aga samal ajal peakonsul Maini-äärses Frankfurdis. Sel ajal suhtlesime mitu aastat,» ütles Petrov. PM