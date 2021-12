Kuna selliseid detaile teab ainult väga kitsas ring inimesi, siis neis asjus lõpliku selgust pole. Fakt on aga see, et elektri asjus läks tüli eriti teravaks. Teada on ka see, et Taavi Aasa esinemine riigikogu ees lõpuks veniski seetõttu, et Aas ise kirjutas avalduse teksti ümber pehmemaks ja ümaramaks, sest ei tahtnud lõõmavasse lõkkesse õli juurde valada.