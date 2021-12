Terviseameti nakkushaiguste osakonna nõuniku Irina Dontšenko sõnul on Covid-19 patsientide arvu praeguse kasvu taga haiglasisesed puhangud. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) lisas, et suured haiglasisesed kolded on Jõgeval ja Viljandis. «Kuid haiglasiseseid nakatumisi deltatüvega ja omikroniga on näha veel mitmel pool. See näitab, kui ohtlik see viirus on: tuleb sisse mõne patsiendi, vaktsineeritud või vaktsineerimata töötaja kaudu,» rääkis Kiik.