Riigikogu esimees jäi koroonasse

Riigikogu esimees Jüri Ratas (Keskerakond, pildil) teatas eelmisel nädalal, et jäi pereliikme antud positiivse koroonaproovi tõttu isolatsiooni. Hoolimata enda kiirtesti ja PCR-testi negatiivsest tulemusest, otsustas riigikogu esimees jääda vähemalt viieks päevaks isolatsiooni. Eilne PCR-testimine aga näitas, et ta on nakatunud koroonaviirusega. Praegu tal peale nohu muid sümptomeid ei ole.