Rahastusmudeleid kaaludes tuleb silmas pidada, et lisaks summa suurusele ja sellele, mis osakaal selle tasumisel on riigil, on kvaliteetse hariduse seisukohast olulised ülikoolide autonoomia ja tulemuspõhisus. Võrdse ligipääsu tagamisel on õppemaksust tähtsam võrdsuse toetamine varasemates astmetes ja üliõpilaste toetussüsteemid.