Päriselus mõjub neiu hoopis väiksemana, kui ta laval on. Puhvjopesse pakituna ja nullklaasidega suured prillid ees, võib ta vabalt tänaval nähtamatuks jääda. Aga kui kauaks? See nädal on tal vaevalt olnud aega hinge tõmmata, sest kõik päevad on täis intervjuusid ja esinemisi. Telefonile ta juba enam vastata ei jõua.