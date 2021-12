«Seitsmeste» tulevane juht koondamislaine taustal: võib-olla toome sisse täiendusi meeskonna asjus

Kuid tundub, et püsivat lahendust pole tänaseni leitud. Neljapäeva hommikul potsatas «Seitsmeste uudiste» töötajate postkasti kiri, kus teatati, tänavu juba teist korda, ümberkorraldustest ning sellega seonduvatest koondamistest. Ka koondamisteated ei lasknud end kaua oodata: neljale inimesele, nende hulgas ka pikaaegse staažiga reporterile Eve Heinlale, otsustas kanal ukse sulgeda.

Heinla sõnul polnud õhus mingeid ohumärke, et ametipost võiks kõikuma lüüa ja koondamisteade piltlikult öeldes lauale lajatatakse. «Meil oli väga tore ja rahulik kõik, sellepärast oligi üsna ootamatu see, mis neljapäeval toimus,» ütles reporter lisades: «See on, muide, mu elu esimene koondamine!»