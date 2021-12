Ema ei suuda taluda lapse koroonat

Teiste hulgas said eile kaitsesüsti perearst Karmen Jolleri pojad Mart ja Aleksander. «Eks ikka selleks, et neid kaitsta – ka lapsed võivad põdeda Covid-19 väga raskelt,» lausus Joller. «Isegi kui see ei ole raske arstide mõistes, siis mina emana ei suuda mõelda, et mu laps võib olla haige, kõrges palavikus, tunda ennast pikalt halvasti või põdeda rasket Covidit.»

«Aleksander ütles, et ta kardab kõrvaltoimeid, aga soovib vaktsineerida, sest Covid-19 on palju hullem. Mart ütles, et nii vähe valusat süsti pole ta veel kunagi saanud,» mainis Joller. «See on ikka perekonna otsus, kas last vaktsineerida. Kuidas siis muidu – laps ei tule ju ise kohale.»